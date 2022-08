Petrobras inicia fase não vinculante de venda de 3 refinarias do acordo com o Cade

reuters 19/08/2022 - 19:25 Compartilhe

(Reuters) – A Petrobras informou nesta sexta-feira que iniciou a fase não vinculante dos processos de venda das três refinarias que ainda faltam ser vendidas do acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 2019.

Nessa fase, potenciais compradores habilitados terão mais detalhes sobre as refinarias, Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco, Presidente Getúlio Vargas (Repar), no Paraná, e Alberto Pasqualine (Refap), no Rio Grande do Sul.

“Essa operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade”, afirmou a companhia, em nota.

Pelo Termo de Compromisso de Cessação (TCC) assinado com o Cade visando à redução da sua participação no refino nacional, a Petrobras se compromoteu a vender, no total, 8 das 13 refinarias que possui no Brasil. Até o momento, cinco foram vendidas.

(Por Rafaella Barros)