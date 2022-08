Petrobras inicia duas paradas para manutenção na Refinaria de Paulínia

reuters 17/08/2022 - 11:20 Compartilhe

(Reuters) – A Petrobras informou nesta quarta-feira que iniciou duas paradas simultâneas para manutenção na Refinaria de Paulínia (Replan), no Estado de São Paulo, uma das maiores produtoras de diesel S-10 do Brasil.

As intervenções serão nas unidades de Destilação e de Coqueamento, que fazem parte do processo de refino de petróleo.

Em nota, a companhia afirmou que a parada “é um procedimento de rotina nas instalações industriais da Petrobras, realizadas com o objetivo de manter a segurança, restabelecer as capacidades operacionais e promover melhorias no processo produtivo”.

A Petrobras disse ainda que o atendimento aos compromissos comerciais será mantido, sem comprometimento dos contratos firmados junto aos clientes.

(Por Rafaella Barros)