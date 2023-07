Petrobras inicia compartilhamento de UPGN com 3R Petroleum no Espírito Santo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/07/2023 - 21:24 Compartilhe

A Petrobras informou que começou ontem, 4, a operação do contrato de processamento de gás natural celebrado com a petroleira independente 3R Petroleum.

Com o novo contrato, informou a Petrobras, a companhia já permite o acesso de terceiros à infraestruturas de processamento com capacidade superior a 60 milhões de m³/dia.

A 3R, especificamente, passa a ter acesso à infraestrutura de processamento na Unidade de Tratamento de Gás Natural de Cacimbas (UTGC), no Espírito Santo. A iniciativa permite ao mercado comprar volumes de gás natural produzidos pela 3R no Campo de Peroá (Bacia do Espírito Santo).

Agora a Petrobras passa a ter contratos vigentes de acesso, por outras empresas, em todas as plantas de processamento onde houve manifestação de interesse. Não há contrato desse tipo relativo à UTG Sul, em Anchieta (ES), porque não houve procura.

Além da UTGC, já há contratos de compartilhamento de capacidade de processamento na UTG-Catu, em Catu, na Bahia; UTGCA, em Caraguatatuba (SP); e UTGCAB, em Macaé (RJ).

A Petrobras acrescenta, ainda, que investimentos em novas infraestruturas agregarão uma capacidade de até 21 milhões de m³/dia em processamento de gás nacional com a entrada do Projeto Integrado Rota 3, previsto para 2024 e que também conta com contratos de processamento celebrados.

