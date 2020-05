Petrobras informa perdas de R$ 48,52 bilhões no primeiro trimestre

A Petrobras informou nesta quinta-feira (14) perdas de 48,523 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano e alertou para a difícil situação do setor petroleiro, devido à pandemia do novo coronavírus.

A companhia registrou entre janeiro e março deste ano seu pior trimestre desde o escândalo de corrupção entre 2014 e 2017.

O prejuízo bilionário se deveu, sobretudo, a um ajuste contábil de R$ 65,3 bilhões, provocado pela desvalorização de seus campos de petróleo.

“A indústria global de petróleo e gás foi duramente atingida e se vê diante de sua pior crise dos últimos 100 anos”, declarou o diretor-executivo, Roberto Castello Branco, em um comunicado publicado com os resultados da empresa entre janeiro e março.

As perdas ocorreram apesar de os preços do petróleo não terem iniciado sua espiral descendente até o final do primeiro trimestre.

Castello Branco advertiu que a recessão global não afetou significativamente os resultados da empresa no primeiro trimestre, o que deve ocorrer nos trimestres futuros.

A forte queda dos preços do petróleo nos últimos meses poderiam ter consequências inclusive depois da pandemia, acrescentou.