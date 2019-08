Petrobras informa aprovação em índice de governança do governo

A Petrobras informa que obteve pela quarta vez consecutiva nota 10 em todas as dimensões no 4º Ciclo da Certificação do Indicador de Governança (“IG-SEST”), elaborado pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, do Ministério da Economia.

“O resultado demonstra o compromisso da Petrobras com a contínua melhoria de sua governança”, diz em comunicado.