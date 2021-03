Petrobras: Fundos do Banco Clássico indicam Leonardo Antonelli para conselho

A Petrobras recebeu carta do Fundo de Investimento em Ações Dinâmica Energia e do Banclass Fundo de Investimento em Ações, ambos administrados pelo Banco Clássico, com a indicação de Leonardo Pedro Antonelli para a eleição para o conselho de administração da companhia.

Antonelli é advogado, sócio fundador do escritório Antonelli e Advogados Associados, e já foi jurista no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Ele já é conselheiro da Petrobras, eleito em 2020.

