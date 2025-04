Petrobras: Fitch reafirma nota em escala global BB da Petrobras, com perspectiva estável

A Petrobras informou nesta quinta-feira, 3, que a agência de classificação de risco Fitch reafirmou a nota de crédito da companhia na escala global em BB, com perspectiva estável, assim como também manteve o rating AAA na escala nacional.

A Fitch avalia que as métricas de crédito Standalone” (risco intrínseco) da Petrobras são compatíveis com grau de investimento (investment-grade), atribuindo a classificação bbb. Essa nota reflete a ampla escala operacional e reservas provadas da companhia, comparáveis com as empresas internacionais de petróleo classificadas como investment grade, disse a estatal em nota.

“Além disso, a agência espera que a companhia continue registrando fluxo de caixa livre positivo ao longo do horizonte de classificação, enquanto realiza investimentos suficientes para repor suas reservas”, afirmou a Petrobras.