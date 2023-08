Petrobras firma acordo com empresas chinesas do setor energético

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/08/2023 - 19:17 Compartilhe

A Petrobras firmou acordos com empresas chinesas do setor energético para dar continuidade ao Plano Estratégico 2024-28. Com a China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), a empresa fechou um Memorando de Entendimentos (MoU) para explorar o potencial de cooperação global no setor, tais como exploração e produção de petróleo e gás, refino e indústria petroquímica.

Outro MoU foi firmado com a empresa China Petrochemical Corporation (SINOPEC), com o objetivo de colaborar na pesquisa de oportunidades no Brasil ou no exterior, nos segmentos de exploração e produção, refino, comercialização, projetos de transição energética e captura de carbono.

A Petrobras ainda firmou um acordo de cooperação estratégica com a companhia China Energy International Group Co. Segundo o comunicado, o acordo tem finalidade de identificar oportunidades de negócio no Brasil relacionadas a geração de energia renovável e produção de hidrogênio e amônia sustentáveis.

O último acordo informado pela petrolífera se trata de “Não Divulgação” (Non-Disclosure Agreement) com a Citic Construction (CITIC). De acordo com a Petrobras, este último servirá para discussões sobre oportunidades de negócios conjuntos, inclusive a formação de joint-ventures para investimentos no Brasil e no exterior.

Os acordos assinados são de caráter não vinculante e, para acompanhar o progresso das discussões, a Petrobras informou que serão formados comitês de representantes de cada empresa.

Após a conclusão das análises técnicas necessárias, os potenciais projetos advindos dos acordos assinados terão estimativas oficiais de custo, prazo e retorno, a fim de que sejam futuramente apreciados pelas instâncias de aprovação interna, de acordo com a governança da companhia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias