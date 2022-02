Petrobras fecha contrato para prestação de serviços ao Projeto Integrado Parque das Baleias

Por Nayara Figueiredo

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras assinou nesta segunda-feira contratos com duas empresas do grupo da Yinson Production para afretamento e prestação de serviços do FPSO Maria Quitéria para o Projeto Integrado Parque das Baleias, a ser instalado no Campo de Jubarte, localizado na Bacia de Campos.

Segundo comunicado, os contratos seguem os mesmos parâmetros das cartas de intenção assinadas em novembro de 2021.

A previsão é de que a unidade inicie a produção no quarto trimestre de 2024, com capacidade de processamento de 100 mil barris de óleo e 5 milhões de metros cúbicos de gás por dia.

A Petrobras ainda disse que os contratos de afretamento e de serviços terão duração de 22 anos e 6 meses, contados a partir da aceitação final da unidade.

“O projeto prevê a interligação de 17 poços ao FPSO, sendo nove produtores de óleo e oito injetores de água”, afirmou a estatal.

