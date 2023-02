Petrobras fecha contrato para sistema de monitoramento sísmico na Bacia de Santos

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/02/2023 - 19:46 Compartilhe





Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras disse nesta terça-feira que assinou contrato com consórcio formado por Alcatel Submarine Networks e Maersk, para a construção e instalação de um sistema de monitoramento sísmico permanente, no campo de Mero, na Bacia de Santos.

A instalação deste sistema terá início em 2024, disse a Petrobras em comunicado, sem mencionar o valor do contrato.





Os dados adquiridos com o sistema “possibilitarão aprofundar o conhecimento sobre a distribuição de fluidos no reservatório e proporcionar uma maior eficiência na produção do petróleo do campo de Mero”, disse a petrolífera.

O contrato contempla a construção e instalação de 400 quilômetros de fibras ópticas, distribuídas em uma área de aproximadamente 200 quilômetros quadrados no leito oceânico, segundo a Petrobras.

O campo de Mero é operado pela Petrobras, com 38,6% de participação, em parceria com outras empresas nacionais e estrangeiras, incluindo a Shell Brasil e a estatal PPSA.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias