Petrobras fecha com Portobello 1º contrato para fornecer gás natural à indústria de cerâmica

A Petrobras assinou com a Portobello – uma das maiores clientes industriais de Santa Catarina e maior consumidora de gás do Estado -, o seu primeiro contrato com a indústria de cerâmica. A parceria consolida a participação da Petrobras no mercado livre de gás natural catarinense, disse a estatal em nota.

“Estamos em processo de expansão e consolidação de nossa carteira de clientes no mercado livre de gás natural”, afirma o gerente executivo de Gás e Energia da Petrobras, Álvaro Tupiassu. “Os novos contratos que foram celebrados, como este, com o ingresso da Petrobras como fornecedora em um novo setor, demonstram que estamos no caminho certo”, avaliou.

Segundo Tupiassu, a empresa vem desenvolvendo uma nova carteira de produtos de gás, com portfólio diversificado de contratos, de modo a oferecer a melhor opção para os parceiros comerciais. A companhia está investindo mais de US$ 7 bilhões em novas infraestruturas de ofertas de gás natural, e oferece opções de contratos flexíveis, adequadas às necessidades dos clientes, com diferentes modalidades de prazo e indexadores.

Para a Portobello, a parceria representa um passo importante para ampliar a eficiência e a competitividade da companhia. O fornecimento de gás natural pela Petrobras está alinhado ao foco do Portobello Grupo em aprimorar continuamente sua matriz energética, mantendo a performance industrial em níveis elevados.

“A competitividade da indústria cerâmica está diretamente ligada à eficiência energética. A parceria com a Petrobras nos dá segurança de fornecimento e condições comerciais compatíveis com nossos desafios de produção em larga escala, fortalecendo ainda mais nossa posição de referência no setor”, destaca o CEO da unidade Portobello, do Portobello Grupo, Luciano Abrantes.