Petrobras estima que reservas provadas atingiram 9,88 bi de boe em 2021

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras disse nesta sexta-feira que suas estimativas para reservas provadas de óleo, condensado e gás natural somaram 9,88 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) ao final de 2021.

O cálculo segue os critérios da SEC, reguladora do mercado de capitais dos EUA.

Do volume total de reservas estimado pela petroleira, 85% corresponde a óleo e condensado, e 15% a gás natural.

A companhia disse que realizou, no ano passado, a maior adição de reservas de sua história (1,97 bilhão de boe), resultando na reposição de 219% da produção desse ano, já considerando desinvestimentos.

“Foram adicionadas reservas, principalmente, em função do avanço no desenvolvimento do campo de Búzios, decorrente da aquisição do excedente da cessão onerosa e assinatura do acordo de coparticipação”, disse a Petrobras.

Também contribuiu para o aumento das reservas os investimentos em novos projetos para aumento da recuperação em campos das Bacias de Santos e Campos, apropriações pelo bom desempenho dos reservatórios e a apreciação do preço do petróleo, acrescentou.

Já considerando critérios da agência reguladora ANP, a Petrobras estimou que suas reservas provadas atingiram 10,29 bilhões de boe em 2021.

(Por Letícia Fucuchima)

