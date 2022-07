Petrobras estende prazos para interessados na compra de refinarias em PE, PR e RS

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras disse nesta sexta-feira que estendeu prazos para participação de potenciais interessados na compra de três de suas refinarias, bem como dos ativos logísticos integrados a elas.

O processo de venda envolve as refinarias Abreu e Lima (Rnest) em Pernambuco, Presidente Getúlio Vargas (Repar) no Paraná, e Alberto Pasqualini (Refap) no Rio Grande do Sul.

Segundo a estatal, potenciais compradores têm até 29 de julho para manifestar interesse e até 12 de agosto para assinar acordos de confidencialidade e declarações de conformidade.

(Por Letícia Fucuchima)