Petrobras está revendo caixa mínimo de US$ 8 bi de Plano Estratégico 2025-29, diz diretor

Estadão Conteúdo 14/10/2024 - 17:07

O diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Petrobras, Fernando Melgarejo, informou que a empresa está revendo o caixa mínimo de US$ 8 bilhões no seu próximo Plano Estratégico 2025-29, que será divulgado no final de novembro, mas não deu detalhes. De acordo com o executivo, a política de dividendos não será alterada.

“O caixa mínimo de US$ 8 bilhões está sendo discutido, pode ser que varie”, disse Melgarejo a jornalistas nesta segunda-feira, 14. “Gosto de trabalhar com caixa mínimo, o que a gente entender que é excesso vira dividendo extra”, disse o executivo, confirmando a divulgação do resultado da empresa referente ao terceiro trimestre no dia 7 de novembro e a reunião com analistas no dia 8.

Segundo ele, o pagamento de dividendos extraordinários está sendo avaliado em linha com o Plano Estratégico, que apesar de não estar fechado deve trazer as ambições da estatal para aumentar a produção de petróleo e gás.

“O que a gente espera daqui para frente, e com uma frase que eu gosto muito da presidente, é que cada gota de óleo é importante para a gente – obviamente, se tiver criação de valor para o nosso acionista”, afirmou o executivo.

Ele destacou ainda, que a Petrobras tem atualmente 16 analistas que acompanham a companhia, sendo 13 com indicação de compra das ações.

“É a melhor posição desde janeiro de 2021, ou seja, há quase quatro anos. Associado a isso, a gente fez uma emissão de bonds, fazia um ano e meio que a gente estava sem emissão, fizemos uma emissão de cerca de US$ 1 bilhão e tivemos uma oferta de quase US$ 3 bilhões”, destacou.