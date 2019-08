Petrobras: Equipe embarca no FPSO Cidade do Rio para continuar remoção do navio

A Modec, empresa que está atuando no descomissionamento e remoção do FPSO Cidade do Rio de Janeiro, informou à Petrobras que a equipe de Salvage embarcou novamente no navio para dar continuidade aos trabalhos, depois do vazamento detectado na Bacia de Campos.

Segundo a Petrobras, a prioridade desde que o vazamento foi detectado era garantir a segurança das pessoas e a preservação do meio ambiente. O desembarque dos empregados foi realizado entre os dias 24 e 26, e nesse momento, o foco é concluir o descomissionamento com segurança.

Segundo a Modec, a plataforma tem 450 metros cúbicos de óleo diesel e 169 metros cúbicos de borra oleosa, estocados em tanques não afetados pelos danos. A capacidade total de armazenamento é de cerca de 250 mil metros cúbicos. Não há óleo cru em nenhum dos seus tanques. E a equipe Salvage trabalha num plano para redução de forma segura dos produtos armazenados no navio.

A estatal informa que os danos à lateral do navio não progrediram e permaneceram estáveis em comparação com a última análise, ainda confinados a um único tanque. As condições de calado e inclinação da embarcação também permanecem estáveis. A mancha de óleo no mar detectada nesta quinta-feira foi reduzida. E as embarcações continuam trabalhando na limpeza e na dispersão do produto.