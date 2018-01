Petrobras entra em rodada com 30% em 2 Irmãos, 3 Marias e Uirapuru, aprova CNPE

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 2, resolução que estabelece a participação da Petrobras nos blocos da 4ª rodada de licitações sob o regime de partilha de produção. Segundo o ato, o edital da rodada deverá indicar que a participação obrigatória da empresa, como operador, ocorrerá com 30% em cada uma das áreas de Dois Irmãos, Três Marias e Uirapuru.

A resolução do CNPE acata o interesse da petrolífera em exercer o direito de preferência nas áreas da licitação, manifestado no último dia 14 de dezembro. Segundo a estatal informou, o valor correspondente ao bônus de assinatura a ser pago pela companhia, considerando que os resultados dos leilões confirmem apenas as participações mínimas acima indicadas em cada bloco, é de R$ 945 milhões.

“O posicionamento da Petrobras nestas licitações está alinhado aos fundamentos do seu Plano Estratégico, que prevê a sustentabilidade da produção de óleo e gás, com a continuidade do fortalecimento do portfólio exploratório e atuação em parcerias”, disse a empresa na ocasião.

A Petrobras destacou ainda que poderá ampliar o porcentual de 30% indicado para as áreas onde está exercendo seu direito de preferência, formando consórcios para participar das licitações.

Quanto às áreas em que a Petrobras não exerceu o seu direito de preferência, a companhia informou que poderá participar em condições de igualdade com os demais licitantes, seja para atuação como operador seja como não operador.

Além de Dois Irmãos, Três Marias e Uirapuru, a rodada irá ofertar blocos em Saturno e Itaimbezinho. Todas as áreas estão localizadas nas bacias de Campos e Santos. A licitação está prevista para ocorrer no dia 7 junho de 2018.