Petrobras encerra sem êxito negociações com Ultrapar para venda da Refap

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras informou nesta sexta-feira que finalizou sem êxito as negociações junto à Ultrapar Participações para a venda da Refinaria Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul.

“Apesar dos esforços envidados por ambas as empresas nesse processo, certas condições críticas não tiveram êxito para um acordo, optando-se pelo encerramento das negociações em curso, sem penalidades para nenhuma das partes”, disse a Petrobras.

A companhia disse que iniciará tempestivamente novo processo competitivo para essa refinaria.

Segundo a Petrobras, os processos competitivos para venda da Refinaria Gabriel Passos (Regap), em Minas Gerais, Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor), no Ceará, e Unidade de Industrialização do Xisto (SIX), no Paraná, continuam em andamento.

As refinarias Landulpho Alves (Rlam) e Isaac Sabbá (Reman) já tiveram seus contratos de compra e venda assinados.

Veja também