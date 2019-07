Petrobras encerra oferta de recompra de títulos no exterior por US$ 2,697 bi

A Petrobras encerrou a oferta de recompra de bons do tipo “Waterfall” e a “Any-and-All”, no total de US$ 2.697.327.526,84. Na primeira, encerrada na segunda-feira, 29, a Petrobras Global Finance recomprou valor equivalente a US$ 1.853.874.000,00. A companhia informa que, considerando o limite de recompra de US$ 2.361.062.981,70 (US$ 3 bilhões menos o valor total aceito na Oferta Any and All, liquidada em 11 de julho de 2019), excluindo juros capitalizados e não pagos, foi aceita a totalidade do volume entregue pelos investidores.