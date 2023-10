Petrobras elevou preço do querosene de aviação (QAV) em 5,3% a partir de 1º de outubro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2023 - 11:52 Compartilhe

A Petrobras aumentou o preço do querosene de aviação (QAV) em 5,3% a partir de 1º de outubro, refletindo a alta do petróleo no mercado internacional. O QAV é reajustado mensalmente, ao contrário de outros combustíveis da empresa que não possuem contratos.

Os preços da gasolina e do diesel não são reajustados há 50 dias.

Desde o início de setembro, o petróleo vem sendo negociado acima dos US$ 90 o barril, mas o presidente da companhia, Jean Paul Prates, descartou a necessidade de aumento da gasolina e do diesel neste momento de alta volatilidade nos preços da commodity.

