Petrobras eleva preço do querosene de aviação em mais de 18% em vários polos

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Petrobras elevou o preço do querosene de aviação (QAV) em vários polos, conforme publicação no site da estatal, com aumentos de mais de 18% em Duque de Caxias (RJ), Guarulhos (SP) e Paulínia (SP).

O preço do QAV da Petrobras em Guarulhos, onde está o aeroporto internacional paulista, passou a 4,7 mil reais/metro cúbico neste mês, versus 3,99 mil reais/metro cúbico em março.

Procurada, a Petrobras não comentou imediatamente o reajuste. No começo de março, a companhia anunciou uma alta de quase 19% na gasolina e de cerca de 25% no diesel, causando descontentamento do presidente Jair Bolsonaro.

(Por Rodrigo Viga Gaier; texto de Roberto Samora)

Saiba mais