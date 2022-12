Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/12/2022 - 15:24 Compartilhe

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A primeira reunião presencial do grupo de trabalho de Minas e Energia com a Petrobras nesta terça-feira focou em tributação, comercialização e abastecimento de combustíveis, afirmou em nota a assessoria do senador Jean Paul Prates.

(Por Marta Nogueira)

