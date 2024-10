Petrobras e Ternium assinam contrato para fornecimento de gás natural no mercado livre no RJ

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/10/2024 - 11:52 Para compartilhar:

A Petrobras informou nesta quinta-feira, 3, que firmou um acordo com a Ternium para o fornecimento de gás natural, visando atender à unidade da Ternium, empresa especializada na produção de aço, no Rio de Janeiro.

“Petrobras e Ternium possuem importantes sinergias tendo o mercado de gás natural como importante elo entre as empresas”, disse o diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Maurício Tolmasquim, destacando que no atual contexto de abertura de mercado, a nova carteira de produtos de Gás Natural oferece um portfólio diversificado de contratos em um ambiente mais competitivo.

Segundo o comunicado, as empresas também pretendem desenvolver outras parcerias e sinergias envolvendo negócios no setor de gás natural, aderentes à agenda de descarbonização do setor siderúrgico.