Petrobras e BNDES terão comissão para projetos de transmissão energética e reindustrialização

Petrobras e BNDES vão atuar juntos na elaboração de projetos ligados à transição energética, reindustrialização e fomento à pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico. A Petrobras informou nesta quarta-feira, 19, que seu presidente, Jean Paul Prates, e o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, começaram as tratativas para a criação de uma comissão mista, dedicada a apresentar projetos em matérias de interesse comum a ambas as instituições.

O trabalho, segundo a Petrobras, será feito por subcomissões temáticas compostas por integrantes da Petrobras e do Banco.







