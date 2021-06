Petrobras doa micro usinas de oxigênio a hospitais do PR e RN

A Petrobras vai entregar, nos próximos dias, duas micro usinas de oxigênio a hospitais públicos que atendem pacientes de covid-19 nos Estados do Paraná e Rio Grande do Norte. Somadas a outras duas unidades entregues no Rio Grande do Sul e Ceará, a companhia chegará à marca de quatro micro usinas doadas neste primeiro semestre de 2021.

Em comunicado, a empresa informou que, ao longo deste ano, vai destinar R$ 76 milhões ao combate do coronavírus. Parte desse gasto será bancado por recursos recuperados pela Petrobras em acordos de leniência.

“A Petrobras tem o compromisso de contribuir com a sociedade, particularmente, nesse momento de adversidade provocado pela pandemia”, afirmou o presidente da Petrobras, Joaquim Silva Luna, em nota.

Ao todo, a Petrobras doará 12 micro usinas de oxigênio. As duas primeiras, entregues no Ceará e no Rio Grande do Sul, devem começar a funcionar nas próximas semanas. Com capacidade para produzir 25 m³ por hora, ela podem atender 100 leitos, sendo 21 de UTI, o equivalente a até 80% do consumo de um hospital, dependendo do tamanho da unidade.

A definição dos hospitais cabe às secretarias estaduais de Saúde. A empresa optou por beneficiar Estados onde possui unidades operacionais e estão em situação mais crítica de ocupação de leitos e mortalidade.

“Ainda no esforço para ampliar a oferta de oxigênio na rede pública de saúde, a Petrobras já doou 900 cilindros de oxigênio entre janeiro e junho de 2021. Até o momento, os Estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe receberam, cada um deles, 100 cilindros de oxigênio para beneficiar as secretarias estaduais de saúde”, informou a empresa, acrescentando que o total de cilindros a serem doados nos próximos meses atingirá a marca de 2,5 mil unidades.

