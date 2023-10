Petrobras diz que Programa RefTop reduziu consumo de gás natural em 25,4% nas refinarias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/10/2023 - 12:21 Para compartilhar:

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 23, que as refinarias da estatal registraram em setembro um resultado histórico em eficiência energética, chegando ao patamar de 101 pontos no índice que mede o consumo específico de energia. De acordo com a estatal, a otimização da intensidade energética no parque de refino no período representou uma redução do consumo de gás natural de 25,4%, quando comparado ao consumo de 2020, antes da implantação do programa RefTop.

No ano, o acumulado chegou a 103,8 pontos, informou a companhia.

“Esse dado indica uma redução da emissão de gases do efeito estufa equivalente a mais de 75 mil ônibus urbanos circulando cinco dias por semana”, disse a Petrobras em nota.

Já o resultado de intensidade de emissões de gases de efeito estufa no refino, em setembro, foi de 36,2 kgCO2eq/CWT, repetindo o patamar de resultado alcançado em agosto deste ano.

