Petrobras diz que processo de venda de fatia em bloco na Colômbia foi encerrado em 2020

Reuters - 02/05/2023 - 20:54

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras informou nesta terça-feira que o processo de venda de sua participação no bloco Tayrona, na Colômbia, foi encerrado em 2020.

A declaração da empresa vem após Carlos Travassos, diretor de desenvolvimento de produção da Petrobras, dizer, na véspera, que a companhia abandonou plano de vender sua participação de 44% no projeto offshore de gás que compartilha com a colombiana Ecopetrol no país andino.

A Petrobras e a Ecopetrol anunciaram no ano passado uma descoberta de gás natural no poço de águas profundas Uchuva-1, no bloco Tayrona, a 32 quilômetros da costa da Colômbia. Dois anos antes, a empresa brasileira havia colocado sua participação à venda após resultados ruins de exploração em um poço anterior, Orca-1.

A Petrobras disse nesta terça-feira que o processo de desinvestimentos foi encerrado em 2020 após não ter tido propostas vinculantes.

“A companhia entendeu, na época, que seria mais adequado não relançar o teaser do projeto para aguardar os resultados da perfuração dos poços na região”, disse a Petrobras, em comunicado.

(Por André Romani)

