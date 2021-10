Petrobras diz que não há decisão sobre proposta vencedora para Albacora

Por Gram Slattery e Carolina Mandl

(Reuters) – A Petrobras informou nesta quinta-feira que ainda não há decisão acerca da proposta vencedora para o processo de desinvestimento nos campos de Albacora e Albacora Leste, na Bacia de Campos.

A companhia disse em nota que segue analisando as ofertas conforme os critérios de avaliação deste projeto.

Mais cedo, a Reuters havia publicado, com informação de quatro pessoas com conhecimento do assunto, que a Petrobras havia escolhido a oferta do consórcio da PetroRio e Cobra, subsidiária da francesa Vinci, como a vencedora por Albacora.

A Petrobras ainda esclareceu que, especificamente para Albacora Leste, iniciou processo de recebimento de novas propostas (“rebid”), conforme as fontes haviam antecipado à Reuters.

“Até o momento, não foi tomada decisão a respeito de Albacora, e o início da fase de negociação de ambos os ativos será submetido à deliberação da Diretoria Executiva da companhia, após o recebimento das novas propostas para Albacora Leste e a conclusão da análise das ofertas”, afirmou.

Segundo as fontes disseram na quarta-feira, a proposta da PetroRio-Cobra teria superado uma oferta concorrente feita por um consórcio composto pela empresa de private equity EIG Global Energy Partners junto com as brasileiras Enauta Participações SA e 3R Petroleum.

Ambos os consórcios também apresentaram ofertas para o campo de petróleo vizinho de Albacora Leste, informou a Reuters em agosto.

Os valores exatos das ofertas não estavam claros, embora a Petrobras tenha dito no final de setembro que as ofertas recebidas poderiam ultrapassar 4 bilhões de dólares para os dois campos.

A Petrobras está atualmente vendendo dezenas de ativos em uma tentativa de reduzir a dívida e aprimorar seu foco na produtiva área de produção de petróleo offshore do pré-sal.

Albacora produzia 43 mil barris de petróleo por dia (boepd), segundo documentos divulgados pela Petrobras quando a empresa lançou o processo de venda em 2020. Albacora Leste produzia 34 mil boepd na época.

Em nota ao mercado nesta quinta-feira, a PetroRio informou que o consórcio não havia recebido notificação formal da Petrobras sobre o assunto.

3R e EIG não quiseram comentar.







(Reportagem de Gram Slattery e Carolina Mandl; reportagem adicional de Marta Nogueira e Roberto Samora)

