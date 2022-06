Petrobras diz que CEO pediu demissão e avalia nomeação de interino

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras informou nesta segunda-feira que José Mauro Coelho pediu demissão do cargo de presidente-executivo da empresa nesta manhã e que avalia a nomeação de um interino, que será examinada pelo Conselho de Administração da petroleira a partir de agora.

Em comunicado posterior, a companhia disse que Coelho também renunciou ao posto ocupado no conselho. CEOs da Petrobras são eleitos antes como conselheiros em assembleias de acionistas.





A renúncia de Coelho havia sido antecipada pelo jornal O Globo, com base em relatos de membros do conselho de administração da Petrobras que conversaram com o executivo durante o fim de semana.

A saída do presidente ocorre em meio à crescente pressão sobre a Petrobras, especialmente após o reajuste dos preços do diesel e da gasolina anunciado na sexta-feira, que provocou forte reação de políticos.

Coelho chegou à presidência da estatal no início de abril, mas deixa a empresa cerca de dois meses depois, após o governo decidir indicar Caio Paes de Andrade, alto funcionário do Ministério da Economia, para o principal cargo da Petrobras.

Coelho é o terceiro presidente da Petrobras a deixar o comando em um contexto de insatisfação do governo com a política de preços da estatal. Ele sucedeu o general da reserva Joaquim Silva e Luna e Roberto Castello Branco, que caíram após críticas do presidente Jair Bolsonaro sobre alta nos preços de combustíveis.

(Por Letícia Fucuchima)