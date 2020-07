Petrobras divulga teaser para PBio incluindo três usinas de biodiesel

A Petrobras deu início à divulgação da oportunidade (teaser) para venda da subsidiária Petrobras Biocombustível (PBio), que inclui a totalidade das ações e três usinas de biodiesel. É mais um passo na saída da companhia do setor de biocombustíveis. O negócio exclui as participações detidas na BSBios (50,0%) e na Bambuí Bioenergia (8,4%), vendas que correm em paralelo.

As usinas de biodiesel estão localizadas em Montes Claros (MG), com capacidade produtiva de 167 mil m3/ano; Candeias (BA), com capacidade produtiva de 304 mil m3/ano, e Quixadá (CE), em estado de hibernação com capacidade produtiva de 109 mil m3/ano.

