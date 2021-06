Petrobras divulga novo cronograma de venda da Deten Química

A Petrobras informou que alterou o cronograma da venda de sua participação acionária de 27,88% na Deten Química, localizada no polo industrial de Camaçari (BA), anunciada em 2 de junho. A estatal postergou para 8 de julho a data limite para executar o Confidentiality Agreement e o Compliance Certificate e conceder acesso ao memorando de informações confidenciais aos potenciais compradores.

O teaser, que contém as principais informações sobre a oportunidade, já foi alterado, segundo a companhia.

A Deten fabrica e comercializa as principais matérias-primas para a produção de detergentes biodegradáveis líquidos e em pó. É a única produtora nacional do Linear Alquilbenzeno (LAB), precursor do Ácido Linear Alquilbenzeno Sulfonato (LABSA), do qual também é fabricante. Produz ainda o Alquilado Pesado (ALP), utilizado em aditivos lubrificantes e óleo têxtil.

