Petrobras deve segurar reajustes até Congresso votar projetos, dizem fontes

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A Petrobras deve evitar elevar as cotações até pelo menos o encerramento das discussões no Congresso Nacional, que podem resultar em uma menor tributação dos combustíveis, disseram duas fontes com conhecimento do assunto à Reuters.





Essa indicação ocorre após integrantes da diretoria da petroleira terem apresentado ao governo o nível de defasagem da gasolina e do diesel, em reunião na véspera. A diferença aponta riscos ao abastecimento, uma vez que a estatal não é a única supridora do país, que conta com importadores que praticam preços de mercado.

Para o diesel, que teve reajuste em maio, a defasagem ante a paridade de importação está em torno de 15%. Para a gasolina, que não é reajustada há mais de três meses nas refinarias da Petrobras, o mercado fala em diferença de mais de 20%.

“Sem mágica, mas a reunião foi boa, cooperação e equilíbrio. A decisão final de aumentar depende do barril e do dólar, mas a ideia é segurar (o preço)”, disse uma fonte na condição de anonimato.

“Dá pra esperar resolver o ICMS esta semana”, acrescentou.

Na segunda-feira, o Senado aprovou projeto que limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis. Nesta terça-feira senadores concluíram a votação da chamada PEC dos Biocombustíveis.

As propostas, que visam atenuar o custo para os consumidores, vão agora ser analisadas pela Câmara.

A avaliação é de que, após a votação dos projetos, seria “menos traumático” realizar um reajuste, pois o tributo menor atenuaria a alta do preço, disse a fonte.

Uma segunda fonte afirmou que “não se deve esperar um aumento num momento como esse”.

O Ministério de Minas e Energia não comentou o assunto.

Mais tarde, a Petrobras divulgou comunicado afirmando que mantém seu compromisso com a prática de preços competitivos, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais.

“A Petrobras monitora continuamente os mercados, o que compreende, dentre outros procedimentos, a análise diária do comportamento de nossos preços relativamente às cotações internacionais”, disse a empresa.

(Texto de Roberto Samora)