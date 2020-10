Petrobras: crédito compromissado de US$ 7,6 bi foi pré-pago

A Petrobras informou no seu demonstrativo financeiro do terceiro trimestre do ano que pagou todas as suas linhas de crédito compromissado (revolving credit facilities) no exterior, sacadas no auge da crise da covid-19, no valor de US$ 7,6 bilhões.

Segundo a companhia, esses recursos estão novamente disponíveis para saquesa, se necessário. A despesa com a recompra de títulos ajudaram a prejudicar o resultado no terceiro trimestre, quando a Petrobras teve prejuízo de R$ 1,5 bilhão. A dívida bruta da empresa foi reduzida de US$ 91,2 bilhões para US$ 79,6 bilhões.

“Assim, mesmo em meio a uma crise muito severa, já superamos a meta de endividamento bruto de US$ 87 bilhões para o final do ano de 2020”, afirmou a estatal.

Veja também