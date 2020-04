Petrobras: coronavírus compromete produção e venda de gasolina no 1° trimestre

Diante da crise no coronavírus, a Petrobras viu sua produção de gasolina recuar 7,9% no primeiro trimestre de 2020 na comparação com igual período do ano anterior, para 360 mil barris por dia. Ante o trimestre imediatamente anterior, a queda foi de 5,3%.

A empresa explicou que a produção caiu na esteira das menores vendas no mercado interno, reflexo também de fatores sazonais, além do aumento de participação da gasolina importada na comparação com igual período de 2019. A venda caiu 14,3% e 13,8% na comparação com o primeiro e quarto trimestre de 2019, respectivamente, para 330 mil bpd.

GLP

A produção de gás liquefeito de petróleo (GLP) da estatal aumentou 5,1% no trimestre na comparação com o primeiro e quarto trimestre de 2019, para 124 mil bpd. A empresa disse que, apesar da redução das atividades nas unidades de craqueamento catalítico na RLAM e na Replan, a produção de GLP não sofreu impactos, em função da redução na produção de gasolina ocasionada pela queda na demanda.

Já as vendas recuaram 3,5% na comparação trimestral, para 220 mil bpd, sobretudo por questões de sazonallidade. “A partir de março houve aumento do consumo do derivado no segmento residencial, ocasionado pelas medidas de isolamento social. O suprimento do mercado de GLP foi plenamente garantido a partir de medidas operacionais nas refinarias e unidades de tratamento de gás, complementadas por importações”, disse a estatal.

Enquanto isso, a produção e querosene de aviação (QAV) foi de 108 mil bpd, crescimento de 8% na comparação trimestral, mas queda de 4,4% na comparação anual. Já as vendas recuaram 7,4% e 11,1% na comparação com o quarto e primeiro trimestre de 2019, respectivamente, para 112 mil bpd.