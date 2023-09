Petrobras convoca mais 289 aprovados em concurso de nível superior de 2021

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/09/2023 - 13:31 Compartilhe

A Petrobras informou ter iniciado a convocação de mais 289 aprovados que estavam no cadastro de reserva do concurso de nível superior lançado pela companhia em 2021. A previsão é convocar todo o cadastro de reserva até o fim da data de validade do certame, em maio de 2024.

Os convocados são das ênfases Administração, Análise de Sistemas (Engenharia de Software, Infraestrutura e Processos de Negócio), Ciência de Dados, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia de Processamento e Engenharia de Produção.

Esses profissionais, informou a Petrobras, se somarão aos cerca de 1,8 mil empregados oriundos do mesmo concurso que já ingressaram na companhia.

A Petrobras informou ainda que já convocou todo o cadastro de reserva do concurso para profissionais de nível técnico júnior, lançado em fevereiro de 2023 e com provas realizadas em 30 de abril.

Ao todo, foram 1119 candidatos convocados para comprovação de requisitos e avaliação médica.

Até o fim deste ano, a companhia deve abrir mais um concurso público com 458 vagas de nível técnico.

O concurso terá reserva de 20% das vagas para pessoas com deficiência (PCD), acima do mínimo de 5% que determina a legislação. Também haverá reserva de 20% das vagas para pessoas negras, de acordo com informe da companhia.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias