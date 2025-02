Petrobras contratará mais 44 barcos de apoio e gaseiros até 2026, afirma Magda Chambriard

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou nesta segunda-feira, 17, que a estatal vai contratar mais 44 embarcações, entre barcos de apoio e navios gaseiros, de maior porte, até 2026. “Vamos contratar mais 44 embarcações só até 2026 e serão muito mais até 2029. São barcos de apoio e navios gaseiros que contarão com financiamento da Marinha Mercante e depreciação acelerada, o que vai garantir um futuro para a indústria nacional”, disse.

Segundo a presidente da estatal, essas encomendas vão requerer investimentos de R$ 58 bilhões e serão capazes de gerar 60 mil novos postos de trabalho.

Ela destacou que o conteúdo local dessas encomendas deviser de 40%, mas pode chegar até 65%, a depender das condições de acesso ao Fundo de Marinha Mercante.

A executiva falou em evento no Terminal da Baía de Ilha Grande (Tebig), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Além de uma feira do setor, a Petrobras vai lançar uma segunda licitação para incrementar a frota da subsidiária de transporte Transpetro e assinar protocolos de intenção com vistas ao reaproveitamento de plataformas.

Novo FPSO

Magda ainda citou a entrada em operação do novo navio plataforma (FPSO) Almirante Tamandaré, no mega-campo de Búzios. Maior FPSO em operação do País, o navio tem capacidade de produção de 225 mil barris por dia (bpd), sendo o primeiro de uma série de quatro que vão atuar no campo.

“Miseravelmente (na pior das hipóteses), Búzios vai produzir 1,5 milhão de barris por dia num futuro próximo”, disse Magda.