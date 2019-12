Petrobras: Conselho aprova pagamento de JCP de R$ 0,42 por ação PN

O conselho de administração da Petrobras aprovou nesta quarta-feira pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 0,42 por ação PN, equivalente a R$ 2,352 bilhões.

Os proventos serão pagos de acordo com a posição acionária do dia 26 de dezembro, no caso das ações negociadas na B3, e do dia 30 de dezembro para os American Depositary Receipts (ADRs) negociados em Nova York.

A partir do dia 27, as ações passam a ser negociadas ex-juros. O crédito será feito aos acionistas no dia 07 de fevereiro.