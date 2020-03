Petrobras: conselho adia em 30% a remuneração durante o 2º trimestre

O conselho de administração da Petrobras decidiu aderir à iniciativa da diretoria executiva e vai adiar em 30% a remuneração dos seus membros durante o segundo trimestre. O pagamento desse porcentual será feito em setembro.

No último dia 26, a estatal já havia anunciado a postergação do pagamento de 30% da remuneração mensal do presidente, diretores, gerentes executivos e gerentes gerais.

“A decisão do Conselho de Administração está alinhada à série de medidas adotadas pela Petrobras para redução de custos e preservação do caixa no atual cenário de incertezas, a fim de reforçar sua solidez financeira e resiliência dos seus negócios”, informou a companhia em nota.