Petrobras confirma que Ultrapar, consórcio da Raízen e Sinopec disputam Repar

A Petrobras confirmou nesta segunda-feira, 21, em esclarecimento ao mercado, que a Ultrapar Participações, um consórcio liderado pela Raízen e a China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) estão entre os participantes da etapa vinculante para aquisição da Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar). Em comunicado, a companhia informa ainda que recebeu duas propostas com valores próximos e que fará uma nova rodada de propostas vinculantes, com amparo em sua Sistemática de Desinvestimentos.

A empresa observa que anunciou em 9 de julho ter obtido aprovação dos órgãos deliberativos para o início da fase de negociação da Refinaria Landulpho Alves (RLAM), na Bahia. Conforme o noticiário local, a unidade estaria sendo negociada com o Mubadala, dos Emirados Árabes Unidos.

A petrolífera esclarece ainda que tal sistemática prevê somente a divulgação ao mercado do processo: teaser, início da fase não vinculante, início da fase vinculante, celebração de acordo de exclusividade (quando aplicável), signing e closing. As etapas subsequentes, acrescenta a companhia, serão divulgadas ao mercado de acordo com essa sistemática.

