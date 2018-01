Petrobras confirma emissão de US$ 2 bilhões em notes com vencimento em 2029

A Petrobras confirmou na manhã desta sexta-feira, 26, a emissão de US$ 2 bilhões do Global Notes com vencimento em 1º de fevereiro de 2029 e rendimento ao investidor de 5,95% ao ano, como antecipado na quinta-feira, 25, pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado. A oferta da Petrobras Global Finance tem preço de emissão de 98,402% do montante do principal e cupom de 5,750%.

Registrada na SEC (a CVM norte-americana), a emissão conta com a garantia total e incondicional da Petrobras e terá vencimentos em 1º de fevereiro e 1º de agosto de cada ano, iniciando em agosto próximo.

A subsidiária Petrobras Global Finance pretende usar os recursos líquidos da venda do título para a liquidação antecipada dos seguintes títulos: 3% Global Notes, em dólares, com vencimento em janeiro de 2019; 7,875% Global Notes, em dólares, com vencimento em março de 2019; e 3,250% Global Notes, em euros, com vencimento em abril de 2019.

No comunicado, a empresa informa que caso haja recursos remanescentes, estes serão utilizados para o pré-pagamento de outras dívidas e para fins corporativos gerais.

O BNP Paribas Securities, Banco Bradesco BBI, Citigroup Global Markets, Credit Agricole Securities (USA), Itaú BBA USA Securities e Mizuho Securities USA foram convidados para atuar em conjunto como subscritoras e “bookrunners” na emissão do título.