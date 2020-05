Petrobras confirma emissão de títulos no exterior no valor total de US$ 3,25 bi

A Petrobras confirmou há pouco a precificação de nova emissão de títulos no exterior, no valor total de US$ 3,25 bilhões, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V.(PGF). A operação foi antecipada pelo Broadcast.

Um das emissões, de global notes, no valor de US$ 1,5 bilhão, tem cupom de 5,6% ao ano e vencimento em 2031. A emissão tem data de pagamento de juros em 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, iniciando em 3 de janeiro de 2021. O preço da emissão é de 99,993%, com rendimento ao investidor de 5,6% a.a..

A outra operação de global notes, no valor de US$ 1,75 bilhão, tem cupom de 6,75% a.a. E vencimento em 2050. O pagamento de juros acontecerão em 3 de junho e 3 de dezembro de cada ano, iniciando em dezembro de 2020. O preço de emissão é de 98,110%, com rendimento ao investidor de 6,9% ao ano.

A oferta foi registrada na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.

Segundo a estatal, a PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos gerais.