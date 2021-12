Petrobras conclui venda do Polo Miranga para unidade da PetroRecôncavo

SÃO PAULO (Reuters) – A Petrobras informou nesta segunda-feira que concluiu a venda de nove campos terrestres de exploração e produção do Polo Miranga, na Bahia, para a SPE Miranga, unidade da PetroRecôncavo, após o recebimento de 47,7 milhões de dólares.

De acordo com fato relevante, o valor recebido no fechamento se soma ao montante de 11 milhões de dólares pagos à Petrobras na assinatura do contrato.

A companhia ainda receberá as seguintes parcelas, sujeitas a ajustes: 80,1 milhões de dólares parcelados em 12, 24 e 36 meses; e até 85 milhões de dólares de pagamentos contingentes relacionados a preços futuros do petróleo.

O polo inclui os campos terrestres de Miranga, Fazenda Onça, Riacho São Pedro, Jacuípe, Rio Pipiri, Biriba, Miranga Norte, Apraiús e Sussuarana, com produção média de cerca de 691 barris de óleo por dia e 362,3 mil m³/dia de gás natural neste ano.

A Petrobras tem 100% de participação nessas concessões.

(Por Nayara Figueiredo)

