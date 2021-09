Petrobras conclui venda de participação na GásLocal para White Martins

A Petrobras concluiu hoje a venda da sua participação de 40% na empresa GásLocal para a White Martins, encerrando controvérsias decorrentes das atividades do Consórcio Gemini e da GásLocal, em especial pendências de arbitragem e temas em discussão judicial.

O acordo também prevê ajustes nas condições comerciais para o fornecimento de gás, pela Petrobras, na qualidade de consorciada do Consórcio Gemini, formado entre Petrobras, White Martins e a GásLocal, até o final de 2023, atendendo à decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A venda foi fechada pelo valor estimado de R$ 60,6 milhões, sendo R$ 56 milhões pagos nesta sexta-feira, 24, e R$ 4,6 milhões a serem pagos no prazo de até 13 meses a contar da data do fechamento do acordo, sujeitos a correções previstas.

