Petrobras conclui venda de participação de 10% na NTS por R$ 1,5 bilhão

A Petrobras concluiu nesta sexta-feira, 30, a venda de sua participação remanescente de 10% na Nova Transportadora do Sudeste (NTS) para a Nova Infraestrutura Gasodutos Participações, fundo gerido pela Brookfield e pela Itaúsa, que já são controladores da NTS, por R$ 1,5 bilhão. Ao anunciar a aprovação do acordo pelo conselho, dois dias atrás, a soma informada pela estatal para a venda foi de R$ 1,8 bilhão.

O valor líquido da venda, quitado integralmente hoje, considera o desconto de dividendos, juros sobre capital próprio e restituição por meio de redução de capital recebidos pela Petrobras ao longo de 2020 e 2021 e os demais ajustes previstos no contrato em função da data-base.

Segundo comunicado ao mercado, a transação representa mais um importante marco para a abertura do setor de gás natural no Brasil, e com ela a Petrobras atende, com sete meses de antecedência, a um dos compromissos assumidos no âmbito do Termo de Compromisso de cessação firmado com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 08 de julho de 2019.

Veja também