Petrobras conclui venda de 34 campos terrestres no RN e recebe US$ 266 milhões

A Petrobras concluiu nesta segunda-feira, 9, a venda de sua participação em 34 campos de produção terrestres, na Bacia de Potiguar, no Rio Grande do Norte, para a Potiguar E&P, controlada pela Petrorecôncavo. A estatal recebeu US$ 266 milhões pela operação.

A companhia já havia recebido US$ 28,8 milhões na data da assinatura dos contratos, em abril. Haverá ainda o pagamento de US$ 16,5 milhões condicionado à extensão do prazo de concessão de 10 dos 34 campos.

Os campos vendidos produziram 5,8 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2019. Todas as concessões têm 100% de participação da Petrobras, exceto nos campos de Cardeal e Colibri, onde tem 50% em parceria com Partex, que é a operadora, e no campos de Sabiá da Mata e Sabiá Bico-de-Osso, onde a estatal tem 70% de participação, com a Sonangol detendo os outros 30% e atuando como operadora.