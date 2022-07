Petrobras conclui teste em poço de Alto de Cabo Frio Central Noroeste

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 11, que concluiu o teste de formação no poço pioneiro 1-BRSA-1383A-RJS (Alto de Cabo Frio Central Noroeste) no pré-sal da porção sul da Bacia de Campos. A nova descoberta está localizada a 230 km da cidade do Rio de Janeiro, em profundidade d’água de 1.833 metros.

O teste de formação avaliou um espesso intervalo de reservatórios carbonáticos do pré-sal no qual se comprovou boa produtividade, destaca a empresa, em comunicado ao mercado. Durante o teste foram coletadas amostras de óleo que serão posteriormente caracterizadas por meio de análises de laboratório.

O resultado, segundo a Petrobras, é fruto da estratégia do consórcio de maximizar a utilização dos dados e de aplicar novas soluções, possibilitando o processamento em tempo real dos dados adquiridos, que permite tomada de decisão de forma ágil e segura.

O consórcio dará continuidade às atividades no bloco Alto de Cabo Frio Central, visando avaliar as dimensões da nova acumulação. O bloco foi adquirido em outubro de 2017, na terceira rodada de licitação da Agência Nacional do Petróleo (ANP), sob o regime de Partilha de Produção, tendo a Pré-Sal Petróleo (PPSA) como gestora.

A Petrobras é a operadora do bloco e detém 50% de participação, em parceria com a empresa BP Energy do Brasil (50%).