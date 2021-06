Petrobras conclui emissão de US$ 1,5 bilhão em títulos globais à taxa de 5,50%

A Petrobras informou que concluiu nesta quinta-feira, 10, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,5 bilhão, através da emissão dos títulos à taxa de 5,50%, com vencimento em junho de 2051. A operação foi antecipada pelo Broadcast.

A operação foi precificada no dia 02 de junho de 2021, e representou a menor taxa de retorno (yield) de uma emissão na história da Petrobras para um bond de 30 anos, conforme fato relevante.

Segundo a Petrobras, a demanda aproximada foi 6,2 vezes superior à oferta, com participação de 426 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

