Petrobras conclui a venda da Eólica Mangue Seco 1 para investida da Vinci

A Petrobras finalizou nesta sexta-feira, 9, a venda da totalidade de sua participação de 49% na sociedade Eólica Mangue Seco 1 para a V2I Energia, investida do da Vinci Infraestrutura.

Após o cumprimento de todas as condições precedentes, a operação foi concluída com o pagamento de R$ 44 milhões para a Petrobras, já com os ajustes previstos no contrato de compra e venda de ações.

A Eólica Mangue Seco 1 faz parte de um complexo de quatro parques eólicos localizado em Guamaré (RN), com capacidade instalada total de 104 MW. A Eólica Mangue Seco 1 detém e opera um parque eólico, com capacidade de 26 MW.

