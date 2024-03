Petrobras comunica à CVM que 1ª Turma do STF reafirmou validade de acordo coletivo de trabalho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/03/2024 - 10:25 Para compartilhar:

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 4, que, em 1º de março, o Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou o julgamento, realizado em plenário virtual, do processo em que se discute a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que a 1ª Turma do STF, por unanimidade, não conheceu o recurso de embargos de declaração oposto pelo reclamante e entidades sindicais, mantendo o entendimento que reafirma a validade do acordo coletivo de trabalho livremente assinado pela Petrobras e as entidades sindicais, no tocante à metodologia de cálculo para apuração da remuneração dos empregados da companhia.

“A companhia ainda aguarda a publicação da decisão”, afirma a estatal no comunicado.

