Petrobras: Começa fase vinculante do processo de venda de dois campos terrestres

A Petrobras anunciou há pouco o início da fase vinculante no processo de venda dos campos terrestres de Dó-Ré-Mi e Rabo Branco, localizados na Bacia de Sergipe-Alagoas. Os interessados vão receber carta-convite com orientações para formalizar as propostas.

Os campos foram adquiridos em licitação no ano de 2005. A unidade Rabo Branco produz óleo leve desde 2012, e a média de produção de petróleo atingiu 161 barris por dia em 2018. Já Dó-Ré-Mi tem dois poços descobridores de gás, ainda sem produção comercial. A Petrobras tem 50% de participação nos campos, e a outra metade está em poder da Petrogal Brasil.