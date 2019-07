Petrobras: com exercício do lote suplementar do follow on da BR Distribuidora

Conforme informado nesta quinta-feira, 25, pelo presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, a estatal divulgou fato relevante para comunicar que foi integralmente exercida hoje a opção de lote suplementar no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de ações de emissão da BR Distribuidora e de titularidade da petroleira.

Com o exercício da opção do lote suplementar, a quantidade de ações ofertada foi acrescida de 43.687.500 ações. Com a colocação integral das ações do lote suplementar, o montante da oferta totalizou R$ 9,633 bilhões e a participação da Petrobras foi reduzida para 37,50% do capital social da BR.